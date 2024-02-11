Не игнорируйте воздушные тревоги.

Вечером в воскресенье, 11 февраля, в воздушном пространстве Украины зафиксировали российские беспилотные летательные аппараты. Тревога объявлена в Днепропетровской и Запорожской областях.

Около 21:30 Командование Воздушных сил ВСУ сообщило об ударных дронах типа "Shahed" в Гуляйпольском районе Запорожской области, они летели западным/северо-западным курсом. Уже в 21:53 БПЛА зафиксировали в Синельниковском районе Днепропетровской области, курс северный (Павлоград).

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Видео дня

Обновлено в 22:35: Новые ударные дроны заметили в Васильковском районе Днепропетровской области, вектор движения - на Павлоград.

Обновлено в 22:10: Военные призывают жителей города Павлоград находиться в укрытиях, на окраинах фиксируют БПЛА.

Атаки дронов по Украине: последние новости

Как известно, этой ночью оккупанты в очередной раз нанесли массированную атаку ударными беспилотными летательными аппаратами. Воздушные силы сообщили, что российские захватчики запустили 45 БПЛА типа "Shahed-136/131" из районов Балаклавы и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Наша противовоздушная оборона сбила 40 "шахедов" в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей.

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