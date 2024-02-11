По предварительным данным, били из ЗРК С-300.

Вечером российские захватчики в очередной раз нанесли ракетные удары по Харькову, в городе прозвучали взрывы.

В 23:04 мэр города Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале, что в городе слышны взрывы. Глава областной военной администрации Олег Синегубов также сообщает, что оккупационная армия наносит удары, людей призывают находиться в укрытиях.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил о первых пусках ракет в 23:02, через две минуты он сообщил о повторных пусках. По его данным, удары снова наносились со стороны Белгорода, по предварительным данным - из ЗРК С-300.

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"На данный момент, ракет в воздушном пространстве над Харьковщиной нет. Но угроза новых ракетных ударов сохраняется, поэтому не покидайте укрытия до отбоя воздушной тревоги. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается", - добавил он в своем Telegram-канале "Генерал Марсель".

Россия атакует ракетами и дронами: что известно

Как известно, вечером захватчики запустили беспилотники в сторону Павлограда, в результате атаки в части города пропали электричество, вода и свет. Позже Воздушные силы сообщали о запуске ракеты в сторону Павлограда.

Сейчас угроза БПЛА объявлена для Николаевской и Херсонской областей.

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