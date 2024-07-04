Яременко отмечает, что любой подобный шаг со стороны России означал бы, что она дошла до того состояния, когда больше не готова воевать.

Если бы россияне были готовы к каким-то переговорам, то они бы как-то иначе это сделали, через людей, уполномоченных на такие переговоры, но не через министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" заявил Богдан Яременко, народный депутат от "Слуги народа", член комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Яременко отмечает, что любой подобный шаг со стороны России означал бы, что она дошла до того состояния, когда больше не готова воевать. Но ситуация далека от критической.

"Россия воюет. Для того чтобы начать какие-либо переговоры с ними о мире, нам еще придется достаточно повоевать. Нести, жертвы нести потери и так далее. Я уверен, что доведем Россию до того состояния, когда она будет вынуждена начать переговоры, но это не сейчас", - подчеркнул он.

Слитый "мирный план РФ" - детали

Россия якобы передала США свой проект мирного договора с Украиной, который предусматривает уступку Киевом части своих территорий. Ключевые тезисы этого мирного плана опубликовал журналист Дмитрий Гордон, который получил их от своих источников.

По его словам, проект мирного договора несколько дней назад привез в Вашингтон министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Документ содержит несколько ключевых положений.

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