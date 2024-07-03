Если верить этой информации, Россия готова на значительно большие уступки, чем публично озвучивал Путин.

Россия передала США свой проект мирного договора с Украиной, который предусматривает уступку Киевом части своих территорий. Ключевые тезисы этого мирного плана опубликовал журналист Дмитрий Гордон, который получил их от своих источников.

По его словам, проект мирного договора несколько дней назад привез в Вашингтон министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Документ содержит следующие ключевые положения:

Украина должна полностью выйти из Донецкой и Луганской областей;

РФ передаст Украине Запорожскую АЭС и контроль над демилитаризованной 100-километровой зоной вдоль Днепра к Черному морю;

Украина должна взять на себя обязательство не перекрывать поставки воды в Крым;

Украина должна закрепить в Конституции внеблоковый статус и не вступать в НАТО или другой альянс;

Украина должна закрепить в Конституции понятие "армии мирного времени" в составе 350 тыс. человек и иметь ограниченный перечень вооружения, например, не более 125 боевых самолетов;

Крым определяется как особая демилитаризованная территория с двойным подчинением Украины и РФ;

США снимают запрет на поставки в РФ высоких технологий, а также снимают санкции против нефтегазового комплекса и банковской системы;

РФ готова к обсуждению передачи Украине Запорожской и Херсонской областей в полном объеме;

РФ ничего не имеет против вступления Украины в ЕС;

прекращение огня вдоль линии фронта должно быть введено сразу после начала переговоров о перемирии в формате Россия-США-Китай-ЕС-Украина;

необходимо реанимировать действие договора о ракетах малой и средней дальности, его должна подписать Украина.

Перспектива мирных переговоров с РФ

Как писал УНИАН, кандидат в президенты США Дональд Трамп, имеющий высокие шансы вернуться в Белый дом, сейчас ведет переговоры с Путиным о том, сколько украинской земли может оставить себе Кремль. Об этом изданию Politico рассказали эксперты по вопросам национальной безопасности, связанные с Трампом.

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Вместе с тем глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что Киев по-прежнему не готов идти на компромисс с Россией и отдавать какую-либо территорию ради прекращения войны.

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