Российский диктатор считает, что посредникам не достанет полномочий, чтобы подписывать необходимые документы.

Российский диктатор Владимир Путин не верит в возможность заключения мирного договора с Украиной через посредника. Об этом он заявил на брифинге в ходе визита в Казахстан.

"Окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них мне представляется маловероятным. Прежде всего потому, что вряд ли посредник будет наделён полномочиями подписывать окончательные документы. И более того – даже не то чтобы подписывать окончательные документы, а привести к подписанию даже окончательного документа", – заявил он.

Вместе с тем Путин уверяет, что само посредничество в переговорах, как это было весной 2022 года с Турцией, он приветствует.

Идея мирного договора через посредников: что известно

Как писал УНИАН, недавно президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской газете озвучил единственный, по его мнению, вариант мирных переговоров с Россией – через посредников. В качестве примера он упомянул Черноморскую зерновую инициативу 2022 года, когда Украина и Россия не подписывали прямого договора друг с другом, а давали свои гарантии посредникам – ООН и Турции.

Тогда Украина обещала не использовать зерновозы в военных целях, а Россия обещала не мешать экспорту зерна. Однако в первый же день после подписания договора Россия нарушила эти договоренности и атаковала ракетами одесский порт.

Вас также могут заинтересовать новости: