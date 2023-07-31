У 1,5 тысячи депортированных детей нет родителей.

Уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд в Гааге, в отдельном докладе признала депортацию около 4,8 миллионов жителей Украины, в том числе – 700 тысяч детей, пишет РБК.

"Подавляющее большинство несовершеннолетних прибыли вместе с родителями или другими родственниками", – утверждает Львова-Белова в докладе.

Львова-Белова отмечает, что 1,5 тысячи депортированных детей – сироты и оставшиеся без попечения родителей.

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Она также подтверждает незаконное усыновление российскими гражданами 288 детей из так называемой "ДНР" и 92 детей – из так называемой "ЛНР".

Омбудсмен подтверждает и вывоз детей из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и других территорий на "отдых" в Крым.

"Их вместе с сопровождающими, по доверенностям от родителей, приняли санатории и организации отдыха и оздоровления Крыма и Краснодарского края", – говорится в докладе.

Депортация украинских детей - это нужно знать

После оккупации территории Украины в 2022 году российские захватчики активно вывозили детей на территорию России и Беларуси, где несовершеннолетних украинцев ожидали центры перевоспитания и угроза усыновления в российские семьи.

Украина установила имена около 20 тысяч депортированных детей и работает над их возвращение. Депортированных детей может быть в разы больше – по данным украинского омбудсмена, на оккупированных Россией территориях до войны проживало около 700 тысяч детей.

Часть похищенных детей была отправлена на территорию РФ и Крыма, где действует сеть центров перевоспитания украинских детей. Отправка в детские "лагеря", по утверждениям оккупантов, производилась с согласия их родителей, однако известно, что это происходило в условиях принуждения.

Похищение детей рассматривает Международный уголовный суд в Гааге. Суд ранее выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, которых считают причастными к преступлению.

Президент страны-агрессора заявил, что депортация украинских детей оккупантами является "абсолютно легальной", а детский омбудсмен, усыновившая депортированного из Мариуполя мальчика, утверждает, что занималась не депортацией, а "эвакуацией из-под обстрелов".

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