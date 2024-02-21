Он считает, что бойцов надо обеспечить полноценными отпусками.

Демобилизация командиров с опытом через 36 месяцев службы может привести к потерям украинских территорий и человеческим жертвам.

Такое мнение высказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес", 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире Киев24. "Командиров, которые способны принимать решения и брать на себя ответственность, сержантов, солдат, выполняющих боевые задачи, если сделать отток от Сил обороны, дать возможность демобилизоваться и на их место поставить молодых, зеленых, необстрелянных - мы будем иметь потери территории, умноженные на человеческие жертвы", - заявил он.

По мнению военного, альтернативой может стать предоставление военным ротаций и полноценных отпусков, что станет возможным в случае формирования достаточного военного резерва.

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"Условно, пехотинец находится четыре месяца на передней линии, и потом гарантированно два месяца должен находиться в тыловой зоне, где он проходит отдых, психическую реабилитацию, имеет возможность сходить в отпуск, и после этого снова заходит в ротацию для выполнения боевых задач", - говорит Федоренко.

Демобилизация же возможна уже после победы Украины, добавил военный.

Новый закон о мобилизации: последние новости

Как сообщал УНИАН, в конце января Кабинет министров Украины передал в парламент обновленную версию проекта закона о мобилизации. Уже 7 февраля Верховная Рада проголосовала за документ в первом чтении.

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сначала заявил, что новый законопроект нарушает нормы Конституции, однако впоследствии призвал проголосовать за него. По его словам, замечания можно урегулировать ко второму чтению.

Нардеп Ярослав Железняк говорит, что рассмотрение документа может замедлить большое количество поправок, однако принятия можно ждать уже до конца этого месяца.

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