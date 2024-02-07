Ранее омбудсман раскритиковал обновленный законопроект.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал парламент принять обновленный законопроект о мобилизации в первом чтении. Ранее омбудсман отмечал, что этот документ нарушает, в частности, нормы Конституции.

Как сообщил Лубинец в Телеграм, вечером 6 февраля состоялось срочное совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. На встрече обсудили законопроект о мобилизации.

"В результате совещания пришел к выводу, что указанный законопроект необходимо принять парламентом в первом чтении. С этим и обращаюсь к народным депутатам. Ко второму чтению замечания от Офиса Омбудсмана можно урегулировать. В очередной раз отмечаю быстрое положительное реагирование со стороны министра обороны Украины", – написал он.

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Законопроект о мобилизации: замечания омбудсмана

30 января Кабмин передал в Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. Омбудсман Дмитрий Лубинец 6 февраля заявил, что документ нарушает нормы Конституции и международные соглашения в области прав человека.

По его словам, нормативный казус есть, в частности, в вопросе порядка выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые состоят на воинском учете или исключены из него в установленном порядке.

Кроме того, законопроект предлагает предусмотреть обязанность регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, и в случае невыполнения этого положения предусмотрена ответственность. Лубинец отмечает, что это не соответствует, в том числе, положениям Конституции Украины и Закона Украины "О защите персональных данных".

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