Кроме того, Вениславский отметил, что власть хочет законодательно закрепить права военных на демобилизацию.

Рабочая группа Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки наработала уже два новых законопроекта о мобилизацию в Украине.

Как сообщил член комитета Федор Вениславский в комментарии Obozrevatel, один из них касается соцзащиты военных, а другой будет нацелен на усовершенствование самого процесса мобилизации и прохождения военной службы.

"Что касается социальной защиты, то предполагается системно урегулировать вопросы, связанные с отпусками, в том числе тех, кто вернулся из плена, при рождении ребенка и прочее. Например, предлагается новый дополнительный отпуск с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней военнослужащим, которые освобождены из плена (кроме тех, кто отказался от дальнейшего прохождения службы и желает освободиться)", - пояснил вениславский.

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Кроме того, Вениславский отметил, что власть хочет законодательно закрепить права военных на демобилизацию.

"В парламенте обсуждается идея демобилизации военных в течение 18 или 36 месяцев непрерывной службы, однако пока это на уровне обсуждения и окончательного решения по этому поводу нет", - отметил парламентарий.

Мобилизация в Украине: последние новости

Украинские военнослужащие-срочники, у которых завершился срок службы, будут демобилизованные. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. При этом те срочники, у которых истек срок службы, при желании могут остаться в армии на контрактной основе.

Ранее секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что после масштабной смены военкомов мобилизация в Украине начала проваливаться. По его словам, если с этой ситуацией ничего не делать, могут возникнуть большие проблемы.

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