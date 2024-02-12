Депутаты от "Слуги народа" и "Голоса" поспорили по теме возможного бронирования от призыва тех, кто заплатит большие налоги.

Законопроект о мобилизации, вероятно, будет проголосован Верховной Радой Украины до конца февраля, а вступит в силу в начале апреля. Об этом сказал народный депутат Ярослав Железняк ( фракция "Голос") в эфире телемарафона.

Он напомнил, что до 21 февраля народные депутаты будут подавать правки к законопроекту о мобилизации, который был принят в первом чтении. По его словам, большое количество поправок к законопроекту может замедлить процесс его рассмотрения. Железняк считает, парламентский рекорд поправок к законопроекту в 16 480 не будет превзойден, но их будет очень много.

"К каждому депутату обращаются и ассоциации, и юристы, и объединения по поправкам. Я уверен что их будет много. Условно тысяча-две, а это большое количество. Каждая поправка - это 2 минуты пленарного времени. Условно, тысяча правок умножить на 2 минуты — это будет 2000 минут, а это значительно больше, чем заседает парламент в одну пленарную неделю", — рассказал Железняк. При этом добавил, что для того, чтобы не было такой ситуации с долгим рассмотрением поправок, коалиция в парламенте, вероятно, найдет "креативные" подходы, чтобы их как можно скорее рассмотреть.

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Железняк ожидает, что законопроект будет принят до конца февраля, он будет подписан в начале марта и через месяц вступит в действие, то есть речь идет о начале апреля.

Народный депутат Украины Дмитрий Наталуха (фракция "Слуга народа" не исключает, что могут быть поправки относительно призыва военных пенсионеров, а также владельцев оружия, потому что сегодня по этому поводу продолжается дискуссия.

Он также рассказал, что продолжаются дискуссии относительно идеи бронирования работников предприятий за деньги. "Этот подход позволяет в каком-то смысле планировать поддержку Вооруженных сил Украины, несмотря на внешний фактор, то есть несмотря на то, какой будет президент США, с каким настроением сегодня проснется премьер министр Венгрии. Если предоставить украинскому бизнесу возможность увеличить добровольно размер военного сбора в обмен на сохранение критического работника на своей должности, то мы говорим о возможности аккумулировать за год от 200 до 500 миллиардов гривен", - сказал он. При этом отметил, что пока такой подход еще только нарабатывается.

В ответ Ярослав Железняк отметил, что приведенные расчеты превышены в десятки раз. "И простите, но это имущественный ценз", - подчеркнул он. По его словам, эта идея не будет поддержана и в обществе, и в сессионном зале парламента.

"Вы никогда не объяснить маме солдата, который уже на фронте или будет мобилизован в деревне – почему ее сына, который работает слесарем коммунальной компании, мобилизовали, а другой был забронирован, потому что он заплатил больше налогов. Это достаточно скользкая социальная тема, в которую я бы не советовал никогда меры, потому что шансов принятия такого в парламенте нет", - подчеркнул Железняк.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в Украине всем военнообязанным потребуется сертификат защитника, чтобы военно-политическая власть страны понимала, сколько людей теоретически может быть призвано, и таким образом смогли организовать так называемую "смарт-мобилизацию".

Также он сообщил, что точно не будет арестов счетов уклонистов. При этом добавил, что другое принуждение будет.

7 февраля Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации.

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