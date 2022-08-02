В СМИ слили аудиозапись с голосом, похожим на нардепа.

Одиозный нардеп, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко назвал истинную цель своей волонтерской деятельности. По его словам, для него это просто политический пиар.

Об этом говорится в сюжете BIHUS.info.

Тищенко начал активно волонтерить с начала полномасштабной войны в Украине. Однако в распоряжении журналистов появилась аудиозапись, свидетельствующая о том, что нардеп пиарится на волонтерстве.

"К нам попала запись одного телефонного разговора Николая Тищенко. Разговор этот свежий, июльский. С кем он говорил мы не знаем. Говорил сам Тищенко. Говорил о политике, о пиаре и еще о многих вещах, которые не стоило бы обсуждать столь громко. Тищенко обсуждает деятельность своего благотворительного фонда. Рассказывает об уже проведенных благотворительных ужинах. В Праге и Париже. И строит планы на следующие", - отметила журналистка Анастасия Усенко.

На "слитом" аудио мужчина с голосом, похожим на Тищенко договаривается с кем-то о проведении "благотворительного ужина" в Нью-Йорке.

"Сейчас ко мне запрос пришел на $1,5 млн. Купить дроны. Деньги есть, не в деньгах дело. Дело в самом резонансе, потому что для меня это политическое (далее неразборчиво - УНИАН)...", – говорит на аудио мужчина, голос которого похож на голос Тищенко.

Кроме того, журналисты-расследователи выяснили, что Тищенко еще и недобросовестно относится к волонтерской деятельности. В частности, нардеп передал несколько 40-летних бронежилетов территориальной обороне Киева, которые простреливаются пистолетными пулями.

Как ранее сообщал УНИАН, скандальный народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко неоднократно становился посмешищем. Нардеп путал праздники и "поздравил" украинцев с годовщиной Чернобыльской трагедии.

Тищенко называл себя "генетически настроенным украинцем" и заявил, что без сала в Новый год никак: "Всех проверяю на этот важный пищевой вкус: если ты сало не ешь - ты не украинец". В декабре 2021 года политик пришел "инспектировать" новые вагоны и развеселил Сеть.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину он вообще сбежал на Закарпатье, где притворился беженцем. А уже 15 июля стало известно, что народный депутат Марьяна Безуглая обратилась к руководству "Слуги народа" с просьбой рассмотреть исключение ее коллеги по партии и фракцией Николая Тищенко.

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