Оккупанты пытаются штурмовать различные острова на левобережье - восточнее Крынок и неподалеку от Херсона.

На юге Украины - Ореховском (Запорожье) и Приднепровском (Херсонщина) направлениях армия РФ все активнее использует артиллерию. Наибольшая интенсивность вражеских обстрелов наблюдается на левобережье Днепра.

"Ситуация следующая. На наших направлениях возросла интенсивность боевых действий, увеличивается количество артиллерийских обстрелов противника, увеличивается и применение разведывательных беспилотных аппаратов, сбросы с беспилотников... Средства поражения стали заметно интенсивнее", - сказал спикер оперативной группировки войск (ОУВ) "Таврия" Дмитрий Лиховой.

По его словам, свидетельствует об активности боевых действий тот факт, что только за вчера поражен сразу 21 блиндаж противника на отдельно взятом направлении - Ореховском. При том, что там за вчерашние сутки было два штурма противника в направлении Малой Токмачки из оккупированного села Вербово - Роботинский выступ.

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"Казалось бы, что два штурмовых действия это немного, но стоит замечать, что они происходят при поддержке авиации и артиллерии. Так вчера россияне сбросили четыре КАБа именно на район Малой Токмачки, применили 52 неуправляемые авиаракеты по Запорожскому направлению. И вообще противник наносит очень акцентированное комплексное огневое поражение по нашим позициям даже в условиях позиционных боев", - рассказал Лиховой.

Он добавил, что при этом некоторые наблюдательные пункты, позиции разрушаются.

"Наши военнослужащие вынуждены отходить с этих позиций, но так же некоторые позиции, наблюдатели устанавливаются, восстанавливаются, пополняются личным составом и вот как вчера на Роботинском выступе были установлены определенные новые позиции. То есть линия фронта такая динамичная, можно сказать, что оборона активная", - говорит спикер.

При этом, по его информации, большинство боевых столкновений в зоне ответственности "Таврии" происходит на Херсонском направлении. Так, за вчерашние сутки их там было сразу семь.

"И надо заметить, что они происходят уже не в районе села Крынки, как все привыкли что только там наш плацдарм. Россияне пополняют свой личный состав, пытаются как-то приступать к штурмовым действиям на других островах на левом берегу Днепра, вдоль левого берега Днепра. И все 7 атак были направлены по разным островам на левобережье - как восточнее Крынок, так и неподалеку от Херсона", - рассказал военный.

Он уточнил, что противник осуществляет штурмы малыми пехотными группами с применением лодок. Как отметил Лиховий, на левобережье - особая местность, что нужно искать соответствующие способы передвижения через проливы, устья, применять гидроциклы, лодки.

"Все штурмы происходят малыми пехотными группами - что на Запорожье, что на левобережье. Но мы там отдельно выносим за скобки Гуляйпольское направление, потому что там с середины августа не было ни одного штурмового действия. Там только идет артиллерийское и авиационное поражение... На Херсонском направлении - более прощупывание возможных (слабых - УНИАН) мест в нашей обороне с какими-то там претензиями на наступление", - сказал военный.

Он добавил, что на левобережье россияне пытаются вновь занять позиции на островах, откуда ранее они были выбиты Силами обороны.

По информации Лиховия, вдоль левобережья личный состав противника постоянно пополняется - подкрепление (группами до 100 человек) подходит вместо оккупантов, которые были ликвидированы или ранены. Аналогичным образом враг пополняет запасы боеприпасов. Действуют там мотострелковые подразделения РФ, морская пехота и тому подобное. Применяют захватчики в основном оружие советских времен.

"Что сейчас преобладает это, видно по собственно номенклатуре пораженных российских вооружений. Вот, казалось бы, постоянно идет массовое уничтожение их артиллерийских систем, но они находят возможности их где-то поднимать с травы, так сказать, и хранение со складов. И выставлять новые "стволы", - отметил представитель "Таврии".

В то же время, по его словам, это советские гаубицы типа "Гиацинт" - "достаточно старая" российская техника, которая, впрочем тоже несет смерть и недооценивать ее нельзя.

"Потому, что россияне только фактически увеличивают количество артиллерийских обстрелов, у них с боеприпасами мы не видим какого-то дефицита. Идет постоянное пополнение и они эту интенсивность могут поддерживать...", - обратил внимание Лиховий.

Ситуация на юге - последние новости

Как сообщал УНИАН, Силам обороны удалось уничтожить и поразить более 40 единиц военной техники и вооружения противника, в том числе две системы ПВО. В частности, поражен танк на Гуляйпольском направлении, где длительное время не происходит пеших штурмов. Особенно обращено внимание на поражение двух систем противовоздушной обороны - зенитно-ракетный комплекс "БУК" в районе Украинки на Ореховском направлении, а также зенитная установка 23-2 в районе Покровского.

Также поражена станция связи "Детектор", 13 артиллерийских систем, 4 разведывательных БпЛА, 2 лодки, квадроцикл и тому подобное.

Общие потери врага за сутки на направлениях Ореховском и Приднепровском составляют 69 человек - это безвозвратные, санитарные и пленные вместе.

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