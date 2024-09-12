Поражен танк на Гуляйпольском направлении, которое обычно спокойное.

Представитель оперативной группировки войск (ОУВ) "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал, что на юге Украины Силам обороны удалось уничтожить и поразить более 40 единиц военной техники и вооружения противника, в том числе две системы ПВО.

"Наши подразделения наносят врагу активное результативное поражение... За вчерашние сутки общие потери врага на направлениях Ореховском и Приднепровском составляют 69 человек - это безвозвратные, санитарные и пленные вместе. Причем пленные есть также и на левобережье Херсонской области", - сказал Лиховий в телемарафоне.

Он добавил, что за вчера было уничтожено или повреждено 42 единицы военной техники и вооружения противника. В частности, поражен танк на Гуляйпольском направлении, которое, по словам спикера, обычно спокойное.

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"Там пехотных штурмов не происходит, но происходит поражение на значительную глубину позиций противника. Там же было поражено три боевые бронемашины - это все в районе населенного пункта Смелое. Особенно хочется выделить поражение двух систем противовоздушной обороны - это один зенитно-ракетный комплекс "БУК" в районе Украинки на Ореховском направлении, а также зенитная установка 23-2 в районе Покровского", - подчеркнул Лиховий.

Он добавил, что поражена станция связи "Детектор", 13 артиллерийских систем, 18 единиц автобронетехники, 4 разведывательных БпЛА, 2 лодки, квадроцикл.

Также на Ореховском направлении поражен 21 блиндаж, что, по словам Лиховия, свидетельствует об усилении боевых действий, в том числе активности противника.

Ситуация на южном направлении

Как сообщал УНИАН, ранее Дмитрий Лиховий рассказал, что на юге, в частности, на левобережье Днепра происходит синхронное повышение активности российских оккупантов - одновременно увеличилось количество боевых столкновений и вражеских обстрелов.

По его словам, растет интенсивность боевых действий, россияне больше всего давят на Херсонщине, наибольшее количество боевых столкновений со всей нашей операционной зоны приходится именно на Приднепровское направление.

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