Захватчики также пытаются продвинуться в сторону села Малые Щербаки на Запорожье.

Представитель оперативной группировки войск (ОУВ) "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал, что на юге, в частности, на левобережье Днепра происходит синхронное повышение активности российских оккупантов - одновременно увеличилось количество боевых столкновений и вражеских обстрелов.

"Растет интенсивность боевых действий и что касается наших позиций - россияне больше всего давят именно на Херсонщине, и наибольшее количество боевых столкновений со всей нашей операционной зоны приходится именно на Приднепровское направление, то есть на левобережье Днепра", - отметил спикер в эфире телемарафона.

За вчерашние сутки было всего 12 боевых столкновений, из них 9 произошли на островах, где есть плацдармы ВСУ.

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"Там россияне пытаются небольшими пехотными группами с использованием лодок выбить наши подразделения, которые мы занимаем после выхода из села Крынки, также в других определенных местах на левобережье Днепра. Им (россиянам - УНИАН) это не удается, но количество штурмов большое и интенсивность боев значительная", - добавил Лиховий.

По его словам, стоит обратить внимание на то, что несколько дней количество боевых столкновений в зоне ответственности "Таврии" измеряется двузначными цифрами. А это, как отметил военный, нетипично для указанного направления для последнего периода (месяца-полутора), потому что было относительное затишье.

"Относительно наступления на левобережье Днепра - атаки останавливаются. За вчера уничтожено 6 лодок противника, позавчера - 5 плюс состав плавсредств...", - акцентировал Лиховий.

Он подчеркнул, что синхронно с боевыми столкновениями значительно возросло количество артиллерийских обстрелов со стороны оккупантов. В частности, вчера их было 312, из них почти половина приходится на Херсонскую область.

Также, по данным спикера, противник за минувшие сутки нанес 331 удар дронами-камикадзе, не считая "Шахедов", и это - наибольшее количество за несколько последних месяцев. Кроме того, возросло количество боеприпасов, сброшенных с российских беспилотников.

"Их было 224 - это тоже резкое повышение показателя. Есть основания говорить, что враг увеличивает интенсивность боевых действий и по количеству пехотных штурмов, и поражений наших позиций, и гражданских населенных пунктов. В частности, на Приднепровском направлении и также на Ореховском направлении в Запорожской области, где вчера было три боевых столкновения", - рассказал Лиховий.

Он обратил внимание на то, что противник ранее "традиционно" атаковал Силы обороны в районе Роботинского выступа, но сейчас пытается продвинуться в сторону села Малые Щербаки, которое расположено западнее. Лиховий уточнил, что это - территория, которая была деоккупирована во время контрнаступления Сил обороны в 2023 году.

"И здесь противник обеспечивает себе поддержку авиацией: количество сброшенных КАБов - 18 - именно на Ореховское направление. Это тоже больше всего за последние несколько недель. Кроме того, враг использует там армейскую авиацию и тоже использует неуправляемые авиационные ракеты", - добавил Лиховий.

В то же время, по его словам, украинские военные все больше оттачивают мастерство по уничтожению крупных российских беспилотников-разведчиков оперативно-тактического уровня, которые наводят на Силы обороны и гражданское население ракетные удары, артиллерию врага и тому подобное. В частности, за вчера поражено 12 таких БПЛА, из них 7 - с помощью FPV-дронов.

Новости войны - ситуация на Левобережье

Напомним, вчера, 9 августа, представитель оперативной группировки войск (ОУВ) "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал, что на левобережье Днепра наблюдается резкое повышение активности россиян. За предыдущие три дня - пятницу-воскресенье - на Приднепровское направление пришлось 30 штурмовых действий противника. При этом повышение активности приходится не только на один из плацдармов, севернее Крынок, но и на различные местности на левом берегу Днепра, где есть Силы обороны.

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