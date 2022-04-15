Сложившуюся ситуацию он называет критической.

Командир 36-й бригады морпехов Сергей Волына обратился к властям с призывом провести срочную деблокаду Мариуполя - военным или политическим путем.

Об этом майор Волына заявил "Украинской правде".

Он уточнил, что по состоянию на сегодняшнее утро в городе ведутся ожесточенные бои, противник агрессивно наступает, ситуация - критическая. Волына убежден, что спасти Мариуполь может либо срочная военная операция, либо политическое решение. Сегодня, добавляет он, еще возможна деблокада города. Ее надо провести в кратчайшие сроки и с привлечением "опытных командиров и необходимых средств".

"Защитники не намерены сдаваться в плен и готовы бороться, но ситуация ухудшается", - говорит военный.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что в окруженном русскими оккупантами Мариуполе подразделения 36-й бригады морской пехоты в результате сложного и очень рискованного маневра прорвались на соединение с полком"Азов". Во время этого маневра часть морпехов попали в плен.

Бои за Мариуполь

Мариуполь с 1 марта заблокирован российскими войсками, которые создали в городе гуманитарную катастрофу и совершают геноцид.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заверил связь командования с силами обороны в Мариуполе есть, а детали оборонительной операции не должны быть предметом общественного обсуждения.

Россияне угрожали заблокировать украинских бойцов на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе и применить против них химическое оружие.

Вечером 11 апреля российские оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения. Как сообщил лидер "Азова" Андрей Белецкий, армия РФ применила химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают бойцы полка "Азов". В Минобороны эту информацию проверяют.