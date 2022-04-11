В Мариуполе Донецкой области оккупанты использовали против военных и гражданских неизвестное отравляющее вещество.
Отравляющее вещество в Мариуполе было сброшено с беспилотника, сообщил "Азов" в Telegram.
По его данным, у пострадавших есть дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром (провоцирует сбой в работе сосудистой системы).
"...Около часа назад российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сброшенное с вражеского БПЛА...", - говорится в сообщении "Азова".
InformNapalm сообщает, что мог быть применен Зарин.
Производство и применение химического оружия запрещено международным договором в рамках ООН - Конвенцией о химоружии. Соглашение, в частности, подписала РФ.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля ранним утром.
Враг сначала бомбил военные объекты, а потом и мирное население, в частности, наносил удары по Мариуполю. Оккупанты заблокировали город, за него идут бои.
4 апреля мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что противник уже уничтожил 90% городской инфраструктуры. Чиновник добавил, что город находится за пределом гуманитарной катастрофы - уже больше месяца Мариуполь без света, воды, пищи и медикаментов.
11 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе погибли десятки тысяч людей. Глава государства добавил, что оккупанты хотят сделать город "показательно уничтоженным".