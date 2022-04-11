Противник сбросил отравляющее вещество на Мариуполь с беспилотника, отметили в "Азове".

В Мариуполе Донецкой области оккупанты использовали против военных и гражданских неизвестное отравляющее вещество.

Отравляющее вещество в Мариуполе было сброшено с беспилотника, сообщил "Азов" в Telegram.

По его данным, у пострадавших есть дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром (провоцирует сбой в работе сосудистой системы).

"...Около часа назад российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сброшенное с вражеского БПЛА...", - говорится в сообщении "Азова".

InformNapalm сообщает, что мог быть применен Зарин.

Производство и применение химического оружия запрещено международным договором в рамках ООН - Конвенцией о химоружии. Соглашение, в частности, подписала РФ.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля ранним утром.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом и мирное население, в частности, наносил удары по Мариуполю. Оккупанты заблокировали город, за него идут бои.

4 апреля мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что противник уже уничтожил 90% городской инфраструктуры. Чиновник добавил, что город находится за пределом гуманитарной катастрофы - уже больше месяца Мариуполь без света, воды, пищи и медикаментов.

11 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе погибли десятки тысяч людей. Глава государства добавил, что оккупанты хотят сделать город "показательно уничтоженным".