Точное количество пленных не называется.

Во время соединения 36-й бригады морской пехоты с полком "Азов" в Мариуполе, о котором стало известно накануне, часть морпехов попали в плен.

Эту информацию подтвердил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В то же время он опроверг информацию об огромном количестве пленных, которую распространяют российские пропагандисты.

"Надо сказать, что часть 36-й бригады морской пехоты попала в плен при попытке прорыва... Это не тысяча человек, намного меньше. Вся эта тысяча человек - это полная брехня, в несколько раз увеличенная. Но попали. Часть пошла на соединение с "Азовом", а часть пошла на прорыв в другое место, потому что они были разъединены между собой и принимали решение, исходя из обстановки. И вот та, которая пошла в другом направлении, попала под артиллерийский и авиационный удар, потеряла много людей и в ходе боя попали в плен", - рассказал Арестович в интервью Марку Фейгину.

По его словам, та часть бригады, которой удалось прорваться, готова бороться дальше - после осуществленных действий оборона Мариуполя окрепла, усилились ее возможности.

"Это сильный военный ход, очень сложный. Бригада шла двое суток, готовила и проходила этот маршрут. Он проходил через оккупированную территорию... "Азов" обеспечивал этот маршрут", - добавил советник главы ОП.

Накануне Арестович сообщил, что в окруженном российскими оккупантами Мариуполе подразделения 36-й бригады морской пехоты в результате сложного и очень рискованного манёвра прорвались на соединение с полком "Азов".

Бои за Мариуполь

Мариуполь с 1 марта заблокирован российскими войсками, которые создали в городе гуманитарную катастрофу и оказывают геноцид.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заверил, что связь командования с силами обороны в Мариуполе есть, а детали оборонительной операции не должны быть предметом общественного обсуждения.

Россияне угрожали заблокировать украинских бойцов на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе и применить против них химическое оружие.

Вечером 11 апреля российские оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения. Как сообщил лидер "Азова" Андрей Билецкий, армия РФ применила химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают бойцы полка "Азов". В Минобороны эту информацию проверяют.