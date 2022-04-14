Известно, что 12 украинских моряков вывезены в оккупированный Донецк.

Российские войска захватили в плен членов экипажа еще двух судов в Мариуполе.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"На территории Мариупольского морского торгового порта военными РФ были взяты в заложники члены экипажей теплоходов "Аzburg" под флагом Доминики и "Lady Augusta" под флагом Ямайки", - заявила омбудсмен.

По ее данным, согласно договору фрахтования, сухогруз "Аzburg" прибыл к украинскому торговому порту в Мариуполе 22 февраля 2022 года из города Бургас (Болгария) для загрузки металлопродукцией.

При этом после артиллерийских и минометных обстрелов территории порта со стороны РФ грузовые работы были приостановлены. С апреля в результате попадания двух минометных снарядов в навигационный мостик на судне повылетали стекла и частично была повреждена навигационная аппаратура.

"На следующий день в машинное отделение попал боевой снаряд и взорвался внутри, в результате чего начался пожар в машинном отделении и был травмирован моторист", - добавила Денисова.

Она отметила, что на сигнал бедствия откликнулся катер Государственной пограничной службы Украины и помог экипажу эвакуироваться на борт судна "Lady Augusta". Травмированного моториста пограничники доставили в госпиталь, ему оказали медицинскую помощь.

"10 апреля членов экипажа двух судов: "Аzburg" - 12 моряков которого являются гражданами Украины - и "Lady Augusta", экипаж которого состоит из граждан Сирии, их количество неизвестно, оккупанты захватили в плен и вывезли во временно оккупированный Донецк", - отметила Денисова.

Как сообщал УНИАН, ранее 12 апреля стало известно о захвате в плен членов экипажа сухогруза "Blue Star-1" под флагом Либерии. В частности, 18 моряков, которые являются гражданами Украины, были вывезены во временно оккупированный Донецк.

До этого сообщалось, что российские оккупанты захватили в плен моряков грузового судна SMARTA и вывезли их в неизвестном направлении.

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