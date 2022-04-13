Морпехам удалось соединиться с полком "Азов".

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в окруженном российскими оккупантами Мариуполе подразделения 36-й бригады морской пехоты в результате сложного и очень рискованного манёвра прорвались на соединение с полком "Азов".

Об этом Арестович написал у себя в Facebook.

Результаты проведенной спецоперации он назвал следующие:

"Азов" получил существенное подкрепление;

36-я бригада избежала разгрома по частям и получила дополнительные серьёзные возможности, фактически обрела второй шанс;

защитники города, теперь уже совместно, серьезно укрепили свой район обороны.

По словам Арестовича, вследствие соединения подразделений приросла и укрепилась система обороны Мариуполя.

"Вот что бывает, когда офицеры не теряют голову, а твёрдо сохраняют управление войсками. Давайте и мы не терять. Армия знает, что делает", - написал он.

Бои за Мариуполь

Мариуполь с 1 марта заблокирован российскими войсками, которые создали в городе гуманитарную катастрофу и оказывают геноцид.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заверил, что связь командования с силами обороны в Мариуполе есть, а детали оборонительной операции не должны быть предметом общественного обсуждения.

Россияне угрожали заблокировать украинских бойцов на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе и применить против них химическое оружие.

Вечером 11 апреля российские оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения. Как сообщил лидер "Азова" Андрей Билецкий, армия РФ применила химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают бойцы полка "Азов". В Минобороны эту информацию проверяют.