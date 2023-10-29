Враг берется даже за дошкольников и угрожает родителям забрать у них детей, если их не запишут в эти организации.

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что на временно оккупированных территориях Украины россияне заставляют украинских детей вступать в свои пропагандистские организации.

В эфире телемарафона он подчеркнул, что одна из категорий, на которую враг больше всего пытается влиять, - это дети. Не оставляют в покое даже дошкольников.

"Если мы раньше говорили о 6-7 организациях, в которые враг заставляет вступать детей, то сегодня это уже 10 организаций. Начиная от школьного и дошкольного возраста, когда враг запустил организацию "Орлята", - сказал Федоров.

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Городской голова подчеркнул, что оккупанты пытаются усиливать террор на давление. По его словам, доходит даже до того, что в захваченные школы приходят сотрудники Федеральной службы безопасности России и проверяют, все ли вступили в пропагандистские организации.

"Если не все вступили, - проводят беседы с родителями и угрожают им лишить их родительских прав. Поэтому информационный вакуум, усиление давления - это именно то, что сейчас делает враг", - сказал мэр.

В своем Telegram-канале Федоров привел примеры "зомби-организаций", в которые "на выбор" заставляют вступать детей.

"Каждую контролирует отдельное кремлевское кодло: для младших школьников - "Орлята России" (аналог советских "Октябрят") - Министерство просвещения РФ. Для старших – "Движение первых" (аналог советских пионеров) - Путин. Для военизации детей - "Юнармия" (Минобороны РФ) и кадетские классы (Росгвардия)", - написал он.

Война в Украине - российская пропаганда детей

Ранее сообщалось, что детские площадки в России превращаются в плацдармы. Так, в школах от Тихого океана до Черного моря дети в детских садах одевают форму и участвуют в тренировочных маршах, а детей старшего возраста учат рыть окопы, бросать гранаты и стрелять настоящими боеприпасами.

По данным издания CNN, в российских школах воспевается служба в Вооруженных силах, формируются "добровольческие роты" подростков, вносятся изменения в национальную учебную программу с упором на защиту Родины. То есть российских детей готовят к войне.

Отмечается, что милитаризация российских государственных школ усилилась после вторжения России в Украину, и она вызвана не спонтанным всплеском патриотических чувств, а навязана правительством.

По данным британской разведки, в России вернули программу советских времен по военной подготовке школьников, отмененную еще в 1993 году.

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