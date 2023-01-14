При этом Матеуш Моравецкий не ожидает, что Германия одобрит поставки в ближайшие дни.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попытается убедить власти Германии одобрить поставки тяжелых танков Украине в рамках своего ближайшего визита в Берлин. Однако он не ожидает, что соответствующее решение будет принято в ближайшие дни.

Такой информацией поделился Моравецкий в эфире радиостанции RMF FM. Ведущий спросил премьера, удастся ли ему убедить Олафа Шольца предоставить тяжелые танки Leopard для ВСУ. Но тот ответил лишь коротким: "Не знаю". Затем Моравецкий объяснил, почему для такого решения нужно время.

"Это процессы, которые требуют длительных дискуссий, но давление должно быть постоянным. Это решение (о поставках ЗРК Patriot — УНИАН) заняло у немцев около полутора месяцев. Говорили, что Patriot едут только в Польшу, но после давления согласились отправить их в Украину", — напомнил он.

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Танки Leopard для Украины: что известно

Польша уже одобрила поставки Leopard 2, о чем дополнительно упомянул Моравецкий. Варшава передаст Киеву роту упомянутой техники.

Финляндия тоже заявила о готовности передать танки Украине, но в составе общей европейской коалиции и в случае одобрения Германии.

Бывший министр обороны Германии Кристине Ламбрехт допустила поставки Leopard для ВСУ. Но с тех пор она ушла в отставку.

Спикер правительства Германии Кристиане Хофман сообщила 14 января, что ФРГ еще не получала официального запроса на отправку танков Украине.

По данным издания Spiegel, канцлер Олаф Шольц раздражен из-за давления в связи с вопросом передачи Leopard, а среди депутатов его партии нарастает нетерпение.

Источники Bloomberg сообщили, что на следующей неделе Берлин все же одобрит поставки танков для ВСУ.

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