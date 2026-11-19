Самолёт известен под прозвищем "Чебурашка", которое Ан-72 получил из-за характерного расположения двигателей над крыльями.

Россияне, вероятно, возобновили использование патрульных самолетов Ан-72П, которые находятся на вооружении пограничной авиации ФСБ России и были разработаны в 1980-х годах. Видеозапись полёта опубликовал пропагандистский Telegram-канал.

На кадрах виден Ан-72П, совершающий учебные стрельбы. Также самолет известен под прозвищем"Чебурашка", которое Ан-72 получил из-за характерного расположения двигателей над крыльями.

Как пишет"Милитаррий", Ан-72П - специализированная патрульная модификация советского военно-транспортного самолета Ан-72, разработанного конструкторским бюро Антонова. Её создали по заказу пограничных войск КГБ СССР для охраны морских границ и борьбы с нарушителями.

Видео дня

Интересно, что в отличие от базовой транспортной версии, Ан-72П, совершивший первый полёт в 1984 году, получил вооружение для поражения надводных и наземных целей. В частности, самолет оснащается подвесным пушечным контейнером УПК-23-250 с двуствольной 23-мм пушкой ГШ-23Л.

"Кроме того, на двух подкрыльных пилонах могут размещаться блоки УБ-32М с 64 неуправляемыми авиационными ракетами С-5. Предусмотрена также возможность применения авиационных бомб калибра 100 кг", - пишет издание.

Для патрулирования морских акваторий самолет оснастили средствами наблюдения и аэрофотосъемки, которые позволяют выявлять и документировать нарушения морских границ. Российская пограничная авиация использовала Ан-72П, в частности, для патрулирования акваторий Дальнего Востока.

Российское оружие

Ранее обозреватель Вадим Кушников рассказывал, что россияне постоянно модернизируют ракеты "Искандер". По его словам, это делается для того, чтобы повысить их точность в условиях постоянного воздействия средств РЭБ.

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