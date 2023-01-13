В настоящее время уже пять стран готовы поделиться с Украиной своими "Леопардами".

Украина надеется получить от западных партнеров столько танков Leopard, чтобы их хватило на формирование танковой бригады. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с журналистом Вадимом Карпьяком.

"Наша цель – собрать танковую бригаду из "Леопардов". Это для начала. Почему "Леопард"? Потому что это танк, который изготавливался в Европе в течение десятилетий и есть во многих европейских армиях. Поэтому можно там немного взять, здесь немного взять", – заявил министр.

По словам Кулебы, ему известны уже пять стран, включая Польшу и Финляндию, которые готовы передать Украине эти танки. Однако все они ждут окончательного одобрения от Германии, поскольку она является производителем этих машин.

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Следует отметить, что в танковой бригаде ВСУ по штату – три танковых батальона, каждый из которых должен насчитывать по 31 танку. Т.е. в танковой бригаде теоретически должно быть не менее 93 танков.

Поставки немецких "Леопардов" в Украину

Несмотря на запросы Украины, до нынешнего момента от западных партнеров ВСУ получали танки только советского производства. Одним из самых последовательных противников передачи западных танков, в том числе "Леопардов", была Германия.

На днях Польша заявила, что готова передать Украине роту немецких танков Leopard. Это первое четкое обещание о поставке этих машин. О готовности поделиться "Леопардами" заявили также в Финляндии.

По данным немецких СМИ, правительство Германии, вероятно, уступит давлению союзников, и тоже передаст Украине некоторое количество танков Leopard.

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