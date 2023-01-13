Кристин Ламбрехт решила покинуть пост на фоне ожиданий грядущих поставок немецких танков Украине.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт собралась подать в отставку. Сейчас обсуждается время официального объявления и кандидатура преемника. Об этом пишет немецкое издание BILD.

О грядущей отставке военного министра журналисты узнали сразу из нескольких источников. Утверждается, что инициатором отставки является сама Ламбрехт, а не правительство.

"Сейчас речь идёт о точном времени отставки, преемник уже обсуждается", – говорится в сообщении.

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Издание отмечает, что Кристин Ламбрехт преследовали скандалы всё время, пока она занимала пост министра обороны. В первую очередь ей припомнили то, что она так и не смогла выучить военные звания, которые есть в немецкой армии. Но это было только начало.

"Когда около 200 000 российских солдат прошли маршем перед границами Украины в январе 2022 года, Ламбрехт с гордостью объявила о доставке в Украину 5000 касок. Позор!" – пишет издание.

Также журналисты упоминают и другие скандалы, включая неудачное новогоднее поздравление министра, наспех записанное в последние часы 2022 года.

Поддержка Украины со стороны Германии

Германия стала одним из основных партнеров Украины в условиях полномасштабного вторжения России. Берлин был одним из инициаторов западных санкций против России и финансовым донором Украины.

Если до российского вторжения Германия блокировала оружейные поставки в Украину, апогеем чего стало знаменитое обещание поставить 5 тысяч армейских касок, то после 24 февраля ситуация постепенно начала меняться.

Но произошло это не сразу. В первые месяцы вторжения Берлин отказывался помогать Украине тяжелым оружием, ограничиваясь лишь поставками легких вооружений.

Перелом произошел летом, когда Германия начала поставлять Украине системы залпового огня Mars II, самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000 и зенитные танки Gepard.

В течение всего года министр обороны Кристин Ламбрехт повторяла, что Германия исчерпала возможности поставлять Украине оружие из запасов немецкой армии.

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