В немецком правительстве говорят, что им нужно приспосабливаться к текущей ситуации.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила о необходимости учитывать тот факт, что европейские страны начали поставлять Украине танки. Слова министра приводит немецкое издание Bild.

По словам Ламбрехт, в настоящий момент немецкое правительство еще не приняло решение о поставках танков Leopard в Украину. При этом она намекнула, что решение всё же может быть принято.

"В то время, в которое мы живём, нам стоит всегда приспосабливаться к соответствующей ситуации", – заявила Ламбрехт, комментируя вопрос поставки танков Украине.

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Поставки танков Leopard в Украину

Несмотря на неоднократные запросы Украины, немецкое правительство отказывается поставлять Украине свои танки, ссылаясь на необходимость согласовать такие поставки с союзниками.

Накануне президент Польши сообщил, что его страна передаст Украине роту немецких танков Leopard из собственных запасов. Это будет первый случай поставки современных западных танков Украине.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин не должен препятствовать другим странам, если они решат передать Украине свои танки, произведенные в Германии.

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