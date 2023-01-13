Несмотря на упорство Шольца, Германия, скорей всего, прислушается к союзникам, говорят источники.

Правительство Германии примет окончательное решение о том, начинать ли поставку танков "Леопард" в Украину, уже на следующей неделе. Об этом осведомленные источники сообщили в комментарии американскому изданию Bloomberg.

Собеседники издания, знакомые с мнением немецкого правительства, полагают, что официальный Берлин, скорей всего, прислушается к призывам союзников и начнет поставки танков.

Данное решение будет принято в преддверии запланированной встречи военных представителей стран-партнеров Украины на американской авиабазе Рамштайн. Перед этим саммитом министры обороны США и Германии проведут двустороннюю встречу.

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Танки Leopard для Украины

До сих пор правительство Германии отказалось поставлять Украине свои танки под предлогом того, что такое решение должно приниматься всеми союзниками по НАТО вместе.

Первым прорвать фактическое эмбарго на поставки западных танков решился президент Польши. На этой неделе он пообещал Украине роту "Леопардов", которые есть у польской армии. О готовности поделиться этими танками заявили также в Финляндии, а Британия пообещала роту своих танков "Челленджер".

Немецкие СМИ узнали, что канцлер Германии Олаф Шольц был очень недоволен решением поляков, но запрет на реэкспорт немецких танков Берлин пока не налагал.

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