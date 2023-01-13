Немецкий канцлер считает, что союзники действуют слишком поспешно.

Канцлер Германии Олаф Шольц недоволен спешкой партнеров по НАТО в вопросе передачи танков Украине. А сопартийцы Шольца недовольны нерешительностью самого канцлера. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

По данным журналистов, 13 января во время заседания правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Шольц продолжил жестко отстаивать свою позицию по танкам для Украины. По его словам, вопрос поставки танков "слишком перегрет", а действия союзников, уже пообещавших Украине танки – "суматошны".

"СДПГ в основном придерживается этого курса, но у некоторых депутатов растет нетерпение в связи с изменением стратегии некоторых стран-партнеров", – пишет издание.

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Депутат Михаэль Рот отметил, что военная ситуация в Украине быстро меняется, а Россия усиливает террор против мирного населения, поэтому надо быстрее принимать решение о поставках танков.

"У промышленности достаточно Leopard 1. Нам не нужно ничего отнимать у Бундесвера. Мы должны подготовиться к этому шагу и объявить об этом вместе с нашими партнерами на конференции Рамштайн. Мы должны сделать это, если хотим, чтобы Украина выиграла войну", — заявил депутат Андреас Шварц.

На это Шольц возмущенно раскритиковал информационную кампанию в СМИ, из-за которой немецкое правительство стали особенно жестко критиковать за промедление с поставками танков.

Поставки "Леопардов" Украину

Олаф Шольц последовательно отклоняет просьбы Украины о поставках танков Леопард с первых дней полномасштабного вторжения РФ.

11 января президент Польши заявил, что Украина всё-таки получит роту танков Leopard из числа тех, что есть у польской армии. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек выразил мнение, что Берлину не следует блокировать эту поставку.

Также о планах передать Украине 12 танков заявила Великобритания. Но там речь шла о британских же Challenger 2.

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