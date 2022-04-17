Путин отправил своего прихвостня в зону боевых действий лично координировать действия наемников.

Единоросс, "повар Путина" Евгений Пригожин лично будет координировать бойцов своей ЧВК "Вагнера" на Донбассе. До сих пор их миссия была провальной.

Об этом сообщает медиа Ходорковского Можем объяснить (МО).

Пригожин отправился в зону боевых действий по поручению Кремля, и от него ждут, что "вагнеровцы" возьмут в плен кого-то из руководства Украины, рассказал журналистам собеседник, близкий к ЧВК.

В то же время во Вконтакте депутат "Единой России" Виталий Милонов опубликовал фото Пригожина. Предположительно, пишет издание, снимок сделали в Донецкой области - на ее оккупированной части.

МО объясняет, что до сих пор миссия "вагнеровцев" была провальной. Ранее СМИ писали о том, что бойцы ЧВК получили радиоактивное облучение в Чернобыльской зоне, в период оккупации той территории.

Набирают в ЧВК не самых лучших бойцов, а расценки на участие в войне с Украиной намного ниже за работу в Африке и Сирии.

Война России против Украины: новые данные

Россия вторглась на территорию Украины утром 24 февраля. Однако после провала в наступлении на Киев была вынуждена отступать к Беларуси.

Сейчас оккупанты планируют еще один штурм - востока Украины и выхода на пределы всей Луганской и Донецкой области. Тяжелые бои продолжаются в этом регионе с начала полномасштабной войны.

Самой тяжелой ситуация остается в Мариуполе. Оккупанты окружили город и делают неудачные попытки атак на "Азовсталь".

При этом продолжается террор тамошнего населения: людей пытают, убивают, сжигают в мобильных крематориях с целью сокрытия доказательств преступлений, а также депортируют в фильтрационные лагеря в России.

Защитники мужественно сдерживают попытки врага прорваться в Харьков. По состоянию на утро 17 апреля противнику удалось вплотную подойти к Северодонецку.

За время полномасштабной войны с Россией в боях с ВСУ уничтожено более 20 300 оккупантов, в то же время, по словам Зеленского, 3 тысячи украинских защитников полегли на поле боя.

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