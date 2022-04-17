Единоросс, "повар Путина" Евгений Пригожин лично будет координировать бойцов своей ЧВК "Вагнера" на Донбассе. До сих пор их миссия была провальной.
Об этом сообщает медиа Ходорковского Можем объяснить (МО).
Пригожин отправился в зону боевых действий по поручению Кремля, и от него ждут, что "вагнеровцы" возьмут в плен кого-то из руководства Украины, рассказал журналистам собеседник, близкий к ЧВК.
В то же время во Вконтакте депутат "Единой России" Виталий Милонов опубликовал фото Пригожина. Предположительно, пишет издание, снимок сделали в Донецкой области - на ее оккупированной части.
МО объясняет, что до сих пор миссия "вагнеровцев" была провальной. Ранее СМИ писали о том, что бойцы ЧВК получили радиоактивное облучение в Чернобыльской зоне, в период оккупации той территории.
Набирают в ЧВК не самых лучших бойцов, а расценки на участие в войне с Украиной намного ниже за работу в Африке и Сирии.
Война России против Украины: новые данные
Россия вторглась на территорию Украины утром 24 февраля. Однако после провала в наступлении на Киев была вынуждена отступать к Беларуси.
Сейчас оккупанты планируют еще один штурм - востока Украины и выхода на пределы всей Луганской и Донецкой области. Тяжелые бои продолжаются в этом регионе с начала полномасштабной войны.
Самой тяжелой ситуация остается в Мариуполе. Оккупанты окружили город и делают неудачные попытки атак на "Азовсталь".
При этом продолжается террор тамошнего населения: людей пытают, убивают, сжигают в мобильных крематориях с целью сокрытия доказательств преступлений, а также депортируют в фильтрационные лагеря в России.
Защитники мужественно сдерживают попытки врага прорваться в Харьков. По состоянию на утро 17 апреля противнику удалось вплотную подойти к Северодонецку.
За время полномасштабной войны с Россией в боях с ВСУ уничтожено более 20 300 оккупантов, в то же время, по словам Зеленского, 3 тысячи украинских защитников полегли на поле боя.