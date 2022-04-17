В городе разрушено много частных жилых домов, повреждены многоэтажки и водопровод, кроме того, нет газоснабжения.

Российские захватчики очень близко подошли к Северодонецку Луганской области, обстрелы усиливаются, шансов на эвакуацию его жителей все меньше.

Об этом сообщил председатель Северодонецкой районной государственной администрации Роман Власенко в эфире общенационального телемарафона.

"Враг подошел очень близко, обстрелы усиливаются, у нас очень сложно провести эвакуацию местных людей, возможности с каждым днем уменьшаются. По нашим расчетам, около 20 процентов жителей остались в городе. Точной цифры никто не знает. Нет мест, где собираются все", - сказал он.

По словам Власенко, обстрелы врага хаотичны, снаряды прилетают в жилые дома.

"Очень много разрушено индивидуальных жилых домов, повреждены многоэтажки. Нельзя сказать, что они разрушены, но ситуация ухудшается с каждым днем. Сегодня были крупные пожары в многоэтажках. Вернуться в неразрушенное жилье - с каждым днем становится все невозможнее", - отметил он.

Глава РГА сообщил, что в городе поврежден водопровод, нет газоснабжения.

"На магистральных водопроводах и газ перебит, если говорить о Северодонецке, работы там на день-три, все будет зависеть от режима тишины, или его отсутствия", - добавил он.

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