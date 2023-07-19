В районе 2-х часов ночи 19 июля по трассе Р43 со стороны Рогачёва в направлении Бобруйска двигалась 7-я колонна ЧВК "Вагнер".
Как сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", она насчитывала как минимум 50 единиц техники наёмников Пригожина, среди которой были замечены: пикапы, минимум 2 автобуса ПАЗ, КамАЗы и Уралы тентованные, не менее 8-и "буханок" и фуры.
Колонна двигалась в сопровождении ГАИ, часть техники была помечена листами с порядковым номером.
Также сегодня утром границу РФ-РБ пересекла 8-я колонна ЧВК "Вагнер", она проследовала, как и все предыдущие, по Р43 и далее по М5. В районе 15:30 она уже двигалась по трассе М5 от Бобруйска в направлении Осиповичей.
8-я колонна наёмников Пригожина насчитывает 100-150 автомобилей: пикапы, "буханки", тентованные Уралы и КамАЗы, 2 микроавтобуса, автобусы ПАЗ, грузовые ГАЗы и инженерная/строительная техника. Большинство машин на номерах так называемой "ЛНР". Эту же колонну, уже ближе к Осиповичам, заметили люди, которые отметили, что в ней было много строительных кранов "Ивановец", грузовики, а также легковые автомобили и пикапы.
ЧВК "Вагнер" в Беларуси - подробности
Телеграм-каналы, связанные с ЧВК "Вагнер", опубликовали видео, на котором основатель военной компании Евгений Пригожин выступает перед наемниками, приехавшими в Беларусь.
Вчера позно ночью в Беларусь прибыла третья за 18 июля и шестая за все время колонна российской частной военной компании "Вагнер".
Боевиков частной военной кампании "Вагнер" будет ждать смерть, если они попытаются прорваться на территорию Украины из Беларуси.