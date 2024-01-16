Президент Украины призывает мировое сообщество покончить с Путиным сейчас благодаря вооружению Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что урок успешных боевых действий Сил обороны Украины очевиден: чем больше потери российской армии, тем меньшей становится ее угрожаемость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления перед участниками Всемирного экономического форума.

"Путин пытается нормализовать то, что должно было закончиться в ХХ веке: массовые депортации, сровненные с землей города и села и ужасное ощущение, что война может никогда не закончиться", - подчеркнул Зеленский.

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В то же время, президент Украины подчеркнул, что на самом деле российский диктатор Владимир Путин олицетворяет войну.

"Мы все знаем, что он является единственной причиной, почему продолжаются различные войны и конфликты и почему все попытки восстановить мир потерпели неудачу. И он не изменится", - считает Зеленский.

Он считает, что мы должны измениться.

"Мы все должны измениться настолько, чтобы безумие, которое живет в голове этого человека или любого другого агрессора, не взяло верх", - заявил Зеленский.

Глава государства отмечает, что Путин откровенно говорит о том, чего он хочет, что он делает и кто является его целями.

"Его ответ на вопрос о продолжительности войны – это война всегда, без конца. Он этого хочет. Его ответом на грани хаоса в мире является безграничная поддержка террористических сил. Он наслаждается конфликтами, которые причиняют страдания другим. Его ответом на предложения мира являются поставки все большего количества оружия из Северной Кореи и Ирана. Такие режимы, как его, существуют до тех пор, пока они ведут войны", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины убежден, что все в свободном мире существуют до тех пор, пока могут себя защитить.

"Если кто-то думает, что речь идет только об Украине, то он глубоко ошибается. Возможные направления и даже временные границы новой российской агрессии вне Украины становятся все более очевидными", - сообщил Зеленский.

Он спросил у участников форума, какая европейская страна сегодня может обеспечить боеспособную армию наравне с украинской, которая сдерживает Россию и "сколько мужчин и женщин ваши страны готовы отправить на защиту другого государства, другого народа".

"Если придется бороться с Путиным вместе в ближайшие годы, не лучше ли положить конец ему и его военной стратегии сейчас, пока наши храбрые мужчины и женщины уже делают это? Они - шанс для всего мира. Они. В любом жестоком противостоянии всегда есть момент, когда катастрофу можно остановить. Украина является такой возможностью", - подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что всем в свободном мире надо быть непоколебимыми в общих стремлениях, действиях и целях так же, как "Путин откровенен в своих обреченных на крах амбициях".

"Мы, украинцы, начали свою оборону в то время, когда почти никто в мире не верил в Украину. Но мы перевернули ситуацию так, что теперь мир перестал верить в Россию. Даже нынешние приятели Путина в Пхеньяне и Тегеране просто пользуются его безумием, пока у него еще есть технологии и ресурсы, чтобы платить им. Никто не верит в его будущее и не инвестирует в него. И мы, все мы, сегодня - даже больше, чем вчера – должны инвестировать в приближение мира – мира справедливого и стабильного", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины напомнил, что до полномасштабного вторжения постоянно звучали призывы не эскалировать ситуацию.

"Мы призвали к проактивным действиям, санкциям, чтобы не допустить расширения войны. Нам говорили: не эскалируйте. И после 24 февраля ничто так не вредило нашим коалициям, как эта концепция", - отметил Зеленский.

"Каждое "не эскалируйте", адресованное нам, звучало для Путина как "ты одержишь победу". Мы просили новые виды вооружений, а в ответ слышали: "не эскалируйте". Но потом оружие поступило, и эскалации не произошло. Российская ракета упала на территорию НАТО – в ответ снова было "не эскалируйте". Но возмездие в тот миг могло бы многому научить Россию и придало бы Западу необходимой уверенности. Мы говорили о блокировании транзита санкционных товаров в Калининград, но ответ был: "не эскалируйте". Полная сила санкций могла бы заставить Путина пойти на уступки", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины считает, что из-за призыва не провоцировать эскалацию было потеряно время.

"Потеряны жизни многих наших самых опытных воинов, которые воевали с 2014 года. Были упущены некоторые возможности. Урок очевиден", - констатирует Зеленский.

Он напомнил, что все думали, что в России есть ракеты, которые невозможно сбить.

"Патриоты" сбивают все. Многие опасались последствий, если Украина получит дальнобойное оружие. В результате Россия лишь несет большие потери", - подчеркнул он.

По его словам, мы слышали, что Россия никогда не позволит создать "зерновой коридор" без своего участия.

"Из наших портов было перевезено почти 16 миллионов тонн грузов. И мы можем доказать, что Россия смирится с полной потерей своего Черноморского флота, который терроризировал торговые суда", - заявил глава государства.

Он уверен, что Украина может получить преимущество в воздухе для Украины так же, как его получила в Черном море.

"Мы можем это сделать. Партнеры знают, что нужно и в каких количествах. Это позволит достичь прогресса на земле", - добавил он.

Глава государства добавил, что буквально два дня назад было доказано, что Украина может поражать даже очень ценные российские военные самолеты, которые раньше никто не сбивал.

"Многие санкционные шаги откладывались месяцами, а то и годами, поскольку они сталкивались со шквалом угроз со стороны Москвы. Но ни одна из этих угроз не сбылась. Каждая буря оказывалась их блефом", - подчеркнул Зеленский.

Война в Украине-последние новости

Военный и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, что Путин хочет показать своему обществу месть за уничтоженные самолеты над Азовским морем. По его словам, оккупанты провели перегруппировку войск и определенные ротационные действия.

Украинские Силы обороны продолжают уничтожать оккупантов, и за минувшие сутки ликвидировали 1110 российских захватчиков. Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери россиян по состоянию на 16 января составили около 372 тысяч 090 человек.

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