Он утверждает, что у россиян есть понимание того, что время не ждет и играет не в их пользу по захвату Авдеевки.

Военный и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, что Путин хочет показать своему обществу месть за уничтоженные самолеты над Азовским морем.

По его словам, оккупанты провели перегруппировку войск и определенные ротационные действия.

"Потому, что Путин предоставил задачу занять Авдеевку, чтобы погасить волну недовольства в российском обществе в рамках крайних событий с самолетами РФ. Путин спешит продемонстрировать какую-то победу или активизацию, чтобы российское общество восприняло месть за "братьев вечного полета". И командование на этом направлении тоже это понимает. Этот симбиоз событий и заставляет их активно наступать на Авдеевском направлении", - сказал Тимочко телеканалу "Эспрессо".

Видео дня

Он утверждает, что у россиян есть понимание того, что время не ждет и играет не в их пользу по захвату Авдеевки. Также в РФ приближаются президентские выборы.

"Авдеевка расположена на стыке востока и юга, и это угроза для российского военного контингента Донецкого направления. Также это может для них превратиться и в проблему для Мариуполя. Все эти события и связаны с активизацией агрессора на Авдеевском направлении, чтобы успокоить Путина после их потерь в воздушном пространстве. Но говорить, что россияне где-то закрепляются еще рано", - добавил военнослужащий.

Сбивание российских самолетов над Азовским морем

14 января украинские военные уничтожили российский самолет А-50.Произошло это в зоне акватории Азовского моря. Поражение борта подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, выразив благодарность воздушным силам за отлично спланированную операцию.

Российские войска за прошедшие сутки создали определенное напряжение в воздухе для того, чтобы отвести внимание от потери самолетов. Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она отметила, что наибольший эффект от сбития вражеских самолетов, в частности, морально-психологический.

Вас также могут заинтересовать новости: