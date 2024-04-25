Возле города Часов Яр наши воины не позволяют оккупантам закрепиться, отметил спикер Национальной гвардии.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и под городом Часов Яр (Донецкая область) российские оккупанты продолжают пытаться совершать штурмовые действия.

Враги, в частности, пытаются штурмовать у Богдановки, а также Ивановского, рассказал спикер Нацгвардии Руслан Музычук Liga.net. По его словам, противники идут на штурмы в районах, в которых, по их мнению, возможно продвижение. "…несмотря на активные штурмы - украинские бойцы не дают врагу закрепиться", - подчеркнул собеседник.

Музычук также сообщил, что противник пытался совершать штурмы на Ореховском направлении, в том числе возле села Работино (Запорожская область). "…враг продолжает использовать тактику малых групп, штурмы с привлечением бронированной техники - БМП (боевая машина пехоты, - Ред.), БТР (бронетранспортер, - Ред.). В последнее время было замечено использование врагом кроссовых мотоциклов", - добавил он.

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Город Часов Яр сегодня в центре внимания - что сообщалось

Российские захватчики уже длительное время пытаются двигаться вперед возле Часового Яра и получают достойный отпор от украинских воинов. 25 апреля глава пресс-службы 26 артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников сообщил, что захватчики не могут окружить этот населенный пункт с флангов, поэтому "пытаются штурмовать его в лоб".

Россия на украинской территории понесла огромные потери. Общие потери российской армии в Украине на сегодня в живой силе составляют приблизительно 462 тыс. 980 противников.

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