Кроме того, утром под вражеской атакой оказался поселок Очеретино.

Российские оккупанты обстреляли город Часов Яр в Донецкой области, в результате чего погиб мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Часов Яр подвергся очередному обстрелу - погиб человек. Сегодня город снова попал под огонь вражеской артиллерии - смертельное ранение получил 46-летний мужчина. Повреждены две многоэтажки", - написал он.

Также утром под обстрелами оказалось Очеретино - там известно об одном раненом и повреждены частные дома. Глава ОВА добавил, что точные последствия обстрелов устанавливаются.

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Удары РФ по Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, 9 марта Россия атаковала Одесскую область. В утреннее время с самолета тактической авиации, который заходил из акватории Черного моря, была выпущена ракета Х-31, которая попала в поле, вне населенных пунктов. В Силах обороны юга Украины заверили, что в результате атаки люди и инфраструктура не пострадали.

Кроме того, в ночь на 9 марта россияне запустили по территории Украины 15 БпЛА типа "Шахед", среди них 12 были уничтожены Воздушными Силами ВСУ.

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