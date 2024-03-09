Самолет захватчиков выпустил ракету над акваторией Черного моря.

В субботу, 9 марта, российская армия нанесла ракетный удар по Одесской области. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

"В утреннее время враг совершил ракетный удар по Одесской области. С самолета тактической авиации, который заходил из акватории Черного моря, выпущена ракета Х-31, которая попала в поле, за пределами населенных пунктов", - говорится в сообщении.

В Силах обороны юга уверяют, что в результате атаки люди и инфраструктура не пострадали.

Видео дня

Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 марта оккупанты запустили по территории Украины 15 дронов типа "Шахед".

Украинские защитники пропустили только три дрона. Свои "убийственные птички" враг запустил с двух направлений: мыс Чауда - Крым и Приморско-Ахтарск - территория России, сообщили в ВСУ.

По данным ВСУ, мобильные группы работали по дронам в пределах трех областей. В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожено 12 "Шахедов" в пределах Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей.

Вас также могут заинтересовать новости: