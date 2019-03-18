Челси подал жалобу в УЕФА на проявления расизма во время матча против Динамо в Киеве

Киевский клуб вновь могут ждать серьезные санкции - "Динамо" уже попадало в расистский скандал осенью 2015-го.

«Челси» подал жалобу в УЕФА на проявления расизма во время матча в Киеве против «Динамо», сообщает Evening Standart. Оскорблениям со стороны болельщиков «Динамо» подвергся форвард "Синих" Каллум Хадсон-Одои.

Об этом сообщает Evening Standart.

Инцидент произошел во втором тайме, футболист сразу сообщил об этом капитану команды Сесару Аспиликуэте. Аспиликуэта сказал об этом арбитру матча сразу по его завершению, указав сектор стадиона, с которого звучали оскорбления.

Официальные представители клуба немедленно сообщили об этом делегату УЕФА. В заявлении источнику пресс-секретарь «Челси» подтвердил факт обращения в УЕФА.

«Мы можем подтвердить информацию о расистских выкриках с трибун, направленных на одного из наших игроков в последние минуты матча в Киеве. Мы искренне осуждаем такое отвратительное поведение. Мы ожидаем, что УЕФА проведет масштабное расследование», – сказал пресс-секретарь.

Напомним, осенью 2015 года после матча "Динамо" и "Челси" (0:0) также произошел скандал на почве расизма. Во время игры группа фанатов "Динамо" напала на темнокожих болельщиков "Челси". УЕФА тогда наказал киевский клуб проведением двух матчей без зрителей и штрафом в размере 140 тысяч евро.