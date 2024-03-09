Силы ПВО работали в трех областях.

В ночь на 9 марта оккупанты запустили по территории Украины 15 дронов типа "Шахед": в Воздушных силах ВСУ раскрыли счет о количестве сбитых целей.

Там уточнили, что украинские защитники пропустили только три дрона. Свои "убийственные птички" враг запустил с двух направлений: мыс Чауда - Крым и Приморско-Ахтарск - территория России, сообщили в ВСУ.

По данным ведомства, мобильные группы работали по дронам в пределах трех областей.

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"В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожено 12 "Шахедов" в пределах Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей", - отчиталось ведомство.

Ночью Россию настиг массированный запуск дронов

Отметим, что для страны-террориста эта ночь также оказалась тяжелой. Там начали жаловаться на работу ПВО, а по итогу заявили, что Россию атаковал рой из 47-ми дронов самолетного типа. В пусках оружия Москва обвинила Украину.

Собственно, как всегда "эффективные" средства ПВО РФ перехватили цели над территориями Белгородской, Курской, Волгоградской и Ростовской областей. Отмечалось, что в направлении последней запустили 41 БпЛА. В сеть выложили ряд роликов о том, как громко в РФ "бахкало".

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