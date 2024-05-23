Доброволец отмечает, что речь не идет даже о тактическом продвижении.

Возле Часового Яра ничего критического не происходит, уверяет политолог, доброволец Вооруженных сил Украины Кирилл Сазонов

В эфире КИЕВ24 он прокомментировал сообщения аналитиков DeepState о том, что российские захватчики продвинулись возле Часового Яра, в Клещеевке и Красногоровке. Военный говорит, что ничего важного не происходит.

"Это даже не тактическое продвижение. Если смотреть на карту, то увидите, что южный фланг - это вообще поле, то есть там зайти на 50 метров, на 100 можно, отойти можно, зарыться в землю. Но ты в поле. Ты его или прошел, или нет, Если ты залез и где-то по середине закапываешься, то тебя там и прикопают. Это вообще не интересно", - сказал Сазонов. Видео дня

Он отмечает, что на северном фланге оккупанты также пытались продвинуться. "Немного может есть что-то, но понимаете, это потеря окопа, потеря одной позиции. И это ни о чем", - подчеркнул Сазонов.

Ситуация на фронте: последние новости

Напомним, сегодня аналитики DeepState сообщили, что российские оккупационные войска продвинулись возле Часового Яра, в Клещеевке и Красногоровке.

Офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Национальной гвардии Дмитрий Кожубенко сообщил, что захватчики пытаются захватить город, активно применяя авиацию.

Он отметил, что Россия хочет "переломить хребет" украинской обороне и выйти на Краматорско-Славянскую агломерацию. В самом городе еще остаются люди, но логистика находится под плотным огневым контролем оккупантов.

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