На Лимано-Бахмутском направлении враг накапливает резервы.

Российские оккупанты продолжают попытки захватить Часов Яр, там активно работает вражеская авиация.

Об этом сказал офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Нацгвардии Украины Дмитрий Кожубенко, информируя о ситуации на Лимано-Бахмутском направлении в эфире телемарафона. По его словам, противник проводит накопление резервов как пехоты, так и техники, но Силы обороны к этому готовы.

"Также проводит такие локальные разведывательные мероприятия в виде отправки небольшого количества штурмового мяса для того, чтобы выявить наши огневые позиции", - рассказал Кожубенко.

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Он отметил, что на сегодня в районе обороны бригады "Рубеж" противник уже не так часто применяет армейскую авиацию, но были случаи когда они били КАБами по украинским передовым позициям.

"Но сейчас основной акцент враг делает на Часов Яр. Они хотят переломить хребет нашей обороне и выйти на Краматорско-Славянскую агломерацию. Но там стоят просто стальные люди и позвоночник поломать им невозможно. Я не знаю что надо сделать - у русаков точно такого нет. Противник сейчас армейскую авиацию сосредоточил там и ребятам надо держаться", - отметил Кожубенко.

Он рассказал, что в городе Часов Яр остается еще определенное количество местного населения.

"Это преимущественно люди-"ждуны" ( речь идет о тех, кто ждет прихода России - УНИАН), или те, кому некуда выезжать", - добавил Кожубенко.

По его словам, логистика к Часовому Яру сейчас под плотным огневым контролем войск противника и поэтому каждый заезд с гуманитаркой, это "игра в рулетку".

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Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков DeepState, российские оккупанты продвинулись возле Часового Яра, в Клещеевке и Красногоровке.

Спикер 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Вооруженных сил Украины Роман Гасько считает, что битва за Часов Яр находится на пиковом уровне.

Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что в последнее время российские оккупанты активизировались на направлении Часового Яра. Армия РФ несет много потерь, а во время активных штурмовых действий - до сотни.

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