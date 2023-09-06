Личный состав смог вовремя эвакуироваться и выжить.

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс подтвердил, что Украина потеряла на поле боя первый танк Challenger 2.

В эфире Sky News Шеппс заявил, что российская артиллерия поразила танк и он сгорел. Но экипаж в составе шести человек смог спастись, к счастью.

"Я могу подтвердить, что информация верна и, возможно, это первая потеря, насколько нам известно. Материальные потери - то, что может случаться в зоне боевых действий", - сказал Шеппс и добавил, что Британия не отправит Украине новый танк на замену потерянному.

Видео дня

Напомним, ранее пресса показала видео, на котором горит танк Challenger 2 В Запорожской области. По информации медиа, танк подорвался на мине и на борту было четыре человека, которые эвакуировались и сохранили жизнь. Интересно, что это первый случай в истории, когда танк Challenger 2 был поражен оружием противника.

В январе этого года Лондон объявил об отправке Украине 14 танков Challenger 2.

Потери ВСУ во время контрнаступления

Американская пресса отмечала, что в первые две недели контрнаступления ВСУ потеряли примерно 20% современной техники из-за напряженных боев на линии соприкосновения.

В сети были видео, на которых российские оккупанты уничтожали танки "Leopard 2" и БМП Bradley.

В июне исследователи сообщили о 16 потерянных Bradley украинской армией.

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