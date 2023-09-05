Точная информация о судьбе экипажа отсутствует, однако источник издания утверждает, что военные выжили.

Оккупанты могли впервые подбить на фронте один из танков Challenger 2, которые передала Украине Великобритания.

Как пишет ВВС, в сети появилось видео, на котором горит похожий танк. По словам журналистов, это именно Challenger 2. Еа кадрах видны характерные для него запасные баки для горючего. Один из них, вероятно, отвалился в момент удара.

Также на опубликованном видео можно увидеть бронированную коробку тепловизора сверху пушки, ее устанавливают на танках Challenger 2. Источник в одном из западных оборонных ведомств подтвердил ВВС, что на кадрах видеозаписи – танк Challenger 2.

Судьба экипажа танка доподлинно неизвестна, однако как рассказал ВВС источник в одном из западных оборонительных ведомств, экипаж из четырех человек выжил. Известно, что эти танки имеют очень хорошую защиту – на видео заметно, что он не имеет признаков внутреннего взрыва.

"Challenger 2 – один из самых современных танков в мире. Он находится на вооружении британской армии с 1994 года. За четверть века он снискал себе славу "неуязвимого" танка. До сих пор ни один такой танк не был потерян в бою в результате огня противника. Единственный уничтоженный "Челленджер" стал жертвой "дружественного огня" в 2003 году в Ираке", – говорится в материале.

Отмечается, что эти танки есть на вооружении у 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В последние недели ее бойцы участвуют в наступлении украинских войск в Запорожской области.

Наступление ВСУ: потери западной техники

В конце августа стало известно, что за время контрнаступления на юге, которое длится уже более 10 недель, Украина потеряла несколько единиц танков Leopard 2. Западные партнеры передали 71 единицу таких танков. Известно, что 5 из них были потеряны в бою (это 7% от общего количества).

В то же время сообщается и о повреждении танков Leopard 2 на передовой. Различные повреждения получили по крайней мере 10 единиц. Однако их можно отремонтировать. Ремонт они будут проходить на базах в Польше и Германии, а после – вернутся на фронт.

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