Вместо попыток быстрого прорыва к российским позициям ВСУ сосредоточились на артиллерийских ударах.

Украинское командование пересмотрело тактику действий ВСУ из-за больших потерь, понесенных в первые дни контрнаступления. Об этом пишет The New York Times.

"По словам американских и европейских официальных лиц, за первые две недели изнурительного контрнаступления Украины до 20% вооружений, отправленных на поле боя, были повреждены или уничтожены. В число потерь входят некоторые грозные западные боевые машины — танки и бронетранспортеры, — на которые рассчитывали украинцы, чтобы дать отпор русским", – пишет издание.

Собеседники издания утверждают, что в последующие недели "поразительный уровень потерь" снизился примерно до 10%, что позволило сохранить больше войск и техники для крупной наступательной операции, которая, по словам украинцев, еще предстоит.

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Вместо активных наступательных действий сейчас ВСУ сосредоточились на изматывании российских сил с помощью артиллерии и ракет большой дальности, пишет NYT.

Американские официальные лица, с которыми пообщались журналисты, признали снижение темпов наступления, но отметили, что ВСУ продолжают двигаться, но более осознанно и умело ориентируясь на минных полях. По их словам, с поставкой кассетных боеприпасов из США темпы могут возрасти.

Ситуация на фронте – последние новости

Начиная с мая значительно выросли потери российской артиллерии. Ежедневно ВСУ уничтожают от 10 до 30 вражеских артсистем, а иногда и больше. Так, только за вчерашний день было уничтожено 14 вражеских пушек.

Военный эксперт Александр Коваленко отметил, что за май и июнь были дважды побиты рекорды по уничтожению за месяц российской артиллерии и ПВО. Он прямо связал это с идущим контрнаступлением, в ходе которого ВСУ уничтожают вражескую артиллерию на второй линии российской обороны.

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