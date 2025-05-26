При нынешних темпах наступления российским войскам потребуется 4 года, чтобы захватить четыре частично оккупированные области.

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев пригрозил Украине и ее западным союзникам, что "буферная зона", которую хочет создать Россия, может занять практически всю Украину. Однако, как отмечают аналитики Института изучения войны, на претворение такого плана в жизнь России придется потратить десятилетия и около трети своего населения.

Как подсчитали аналитики, "буферная зона" по плану Медведева будет включать 587 459 квадратных километров украинской территории.

При этом российские войска продвигались в среднем примерно на 14,3 квадратных километра в день в Украине и в России с 1 января 2025 года по 24 мая 2025 года.

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"При таких темпах наступления российским войскам потребуется около 3,9 года, чтобы захватить оставшуюся часть Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, и примерно 91 год, чтобы захватить предложенную Медведевым "буферную зону", - добавили аналитики.

Также, основываясь на предыдущих оценках, согласно которым Россия теряла 1500 убитых или раненых в день во время наступления, аналитики подсчитали, что идея Медведева обойдется России в 50 миллионов солдат, или около трети всего населения страны.

ISW заявила, что ее оценка также не учитывает "количество географических и оборонительных барьеров, которые российским силам придется преодолеть, чтобы захватить оставшиеся 80% Украины". Например, ожидается, что река Днепр станет для России серьезным препятствием для пересечения.

Планы России на "буферную зону" в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия начала создавать "буферную зону" на границе с Украиной. По его словам, российские войска уже якобы решают эту задачу.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук объяснил, почему Путин заявил о создании "буферной зоны" на территории Украины. "У россиян возникает дилемма. Если они будут реально способны продолжать наступательную стратегическую операцию, то они будут пытаться достичь максимальных стратегических целей. Если она у них не пойдет, то они рассматривают для себя как запасной вариант - сосредоточим усилия на севере и скажем, что мы достигли целей СВО", - сказал Лакийчук.

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