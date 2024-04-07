Буданов поддерживает идею Папы по обмену пленными, но есть нюанс.

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов оценил предложение Папы Римского Франциска по обмену пленными между Украиной и Россией "всех на всех". Как отметил Буданов в интервью Tagesschau, он полностью поддерживает такую идею.

"Я это полностью поддерживаю. Давайте это сделаем. Осталась только одна маленькая вещь: убедить Россию", - отметил он.

Буданов отметил, что пока он не видит заинтересованности в такой акции с российской стороны. Также, по его словам, Турция уже не является центральным посредником в обмене военнопленными, эту позицию переняли на себя Объединенные Арабские Эмираты.

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Заявления Папы Римского

Папа Римский во время речи по случаю Пасхи призвал к миру в Украине, а также высказал предложение о "всеобщем обмене всеми пленными между Россией и Украиной - всех на всех".

В начале марта Папа Римский в интервью журналистам заявил, что в российско-украинской войне проигравшая сторона должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на переговоры.

Его слова вызвали шквал возмущения не только в Украине, но и на Западе, где объяснений от Папы потребовали даже католические епископы.

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