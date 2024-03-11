В заявлении отмечается, что категорически заявляем, что никто и никогда не заставит украинцев капитулировать.

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) ответил на недавнее заявление Папы Римского Франциска о том, что проигравшая сторона должна иметь "мужество поднять белый флаг", заявив, что "никто и никогда" не заставит народ Украины капитулировать.

"Мы, члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, чьи верные, которые защищают сегодня свободу и саму жизнь на передовой, борются за человеческое достоинство и будущее свободного мира на фронте и в тылу, категорически заявляем, что никто и никогда не заставит наш народ капитулировать", - говорится в заявлении.

В Совете церквей заявили, что ежедневно молятся за мир, за возвращение наших бойцов с фронта, заложников из плена, беженцев с чужбины, за взаимопонимание между народами.

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"Но сдаться на милость этого врага - это не о мире. Это о победе рабства над свободой, мрака над светом, о превосходстве права сильного над силой права", - подчеркивается в заявлении.

Капитулировать перед "торжествующим злом" равнозначно краху общечеловеческого замысла о справедливости, предательству фундаментальных духовных установок, подчеркивают в организации.

Именно поэтому, отмечают в ВСЦиРО, они "благословляют и будут благословлять верующих на защиту своей страны, будут молиться за победу над врагом и справедливый мир, протягивать руку всем людям доброй воли, которые поддерживают Украину в это решающее время".

Скандальное заявление Папы Римского

На днях распространилось заявление Папы Римского, в котором понтифик заявил, что сильнее в этой войне окажется тот, кто "смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры".

Это заявление вызвало возмущение Украины и мира. В частности, президент Украины Владимир Зеленский назвал такую позицию виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет уничтожить. А в Польше уже посоветовали Папе Римскому вместо этого призвать российского диктатора Путина "набраться мужества вывести войска из Украины".

В то же время в Ватикане, комментируя скандал, объяснили, что "все было не так" и что Франциск лишь повторил слова о "белом флаге" за интервьюером.

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