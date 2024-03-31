Понтифик возглавил Пасхальную мессу, несмотря на опасения об ухудшении состояния его здоровья.

Папа Римский Франциск возглавил празднование Пасхи в Ватикане, обратившись с посланием мира перед огромной толпой верующих.

Как сообщает BBC, десятки тысяч верующих собрались на площади Святого Петра, чтобы послушать, как Папа Франциск возглавит Пасхальную мессу. До конца не было понятно, появится ли понтифик, ведь он отказался от богослужения в Страстную пятницу из-за ухудшения состояния здоровья.

87-летний Папа прочитал долгую проповедь, во время которой призвал к миру в Украине и секторе Газа, а также совершил ряд крещений.

Видео дня

Заявление Папы Римского о "белом флаге"

Как писал УНИАН, в начале марта Папа Римский Франциск в интервью журналистам заявил, что в российско-украинской войне сторона, которая проигрывает, должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на переговоры.

"Я считаю, что сильнее будет тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры", - сказал Франциск.

Его слова вызвали шквал возмущения не только в Украине, но и на Западе, где объяснений от Папы потребовали даже католические епископы.

Зато высказывания понтифика нашли понимание в Кремле.

Вас также могут заинтересовать новости: