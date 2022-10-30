В конце автор сьемки только успел простонать.

Российские военные на бронетехнике пытались убежать из-под огня украинской артиллерии, но были удачно остановлены обочиной.

Кадры уничтожения снял один из оккупантов.

Русские побежали к бронетранспорту, когда украинские защитники начали бить по их позициям.

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"Быстрее!" - крикнул военный РФ, снимавший все на камеру.

Оккупанты спешили покинуть позиции, чтобы не получить "ответку" ВСУ, но перевернулись на обочине.

В конце автор сьемки только успел простонать.

Война в Украине: ситуация на востоке

Россияне продолжают попытки наступления на Донецком направлении. За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Яковлевка, Бахмут, Бахмутское, Александрополь, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка.

Накануне в командовании подтвердили, что ВСУ взяли под полный огневой контроль трассу Кременная-Сватово. Оккупанты, в свою очередь, боятся возможного окружения.

Западные аналитики подтверждают отстутствие прогресса россиян в районе Бахмута. Скорее всего, кремлевские пропагандисты преувеличивают "успехи", чтобы поднять военным "боевой дух".

Примерно 24 октября украинские силы отбили бетонный завод на восточной окраине Бахмута.

16 октября украинские военные представители заявили, что российские силы ложно утверждали, что за последние несколько дней захватили несколько городов недалеко от Бахмута, но украинские силы удержали свои позиции, отражая эти российские атаки.

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