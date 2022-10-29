Накануне западные эксперты заявляли, что этот участок фронта оккупанты могут сделать приоритетом.

Трасса Сватово-Кременная в Луганской области под контролем украинских военных.

Об этом в комментарии "Суспильному" сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"По последним данным на это время, ВСУ взяли трассу под полный огневой контроль и там продолжается боевая работа, о которой сообщат позже", - отметил он.

Ситуация на Донбассе

Накануне глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, не вдаваясь в детали, что трасса Сватово-Кременная практически под контролем ВСУ.

"Несмотря на плохую погоду, сплошные ливни несколько дней подряд, все равно продвижение есть, небольшое, но есть", - сказал он.

Накануне западные эксперты заявляли, что этот участок фронта оккупанты могут сделать приоритетом. Сообщалось также, что оккупанты очень обеспокоены угрозой окружения Кременной.

Сторонами подтверждены бои в Белогоровке, что указывает о ведении наступательной операции южнее Кременной.

По данным ВСУ, враг попытается удержать Сватово любой ценой, чтобы хоть где-то достичь"успехов".

28 октября Сергей Гайдай отметил, что продвижение ВСУ на востоке замедлилось в связи с сезоном дождей. Кроме того, россияне подтянули туда резервы.

Вас также могут заинтересовать новости: