Мародеры даже не прятались и таскали мешки с награбленным по улицам среди бела дня.

Российские войска бежали из украинского села с мешками награбленного у украинцев имущества на спинах.

Такой кадр опубликовали Силы Специальных операций ВСУ в Facebook.

Снимок был сделан во время разведки местности.

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Как видно, минимум шестеро оккупантов в соответствующей военной форме ВС РФ двигались в сторону своих позиций, каждый нес по белому мешку.

"Одно фото, демонстрирующее всю низменную сущность российских оккупантов. Воины ССО Украины во время разведки местности зафиксировали, как так называемые освободители забирают имущество мирных людей в одном из захваченных населенных пунктов. Мародеры даже не прятались и таскали мешки с награбленным по улицам среди бела дня", - прокомментировали украинские защитники.

Преступление россиян в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, в результате чего гибнут гражданские украинцы, в том числе дети.

На оккупированных территориях российские военные проводят фильтрации, пытают и убивают людей, которые занимают проукраинскую позицию.

После освобождения от российских оккупантов в населенных пунктах находят массовые захоронения и братские могилы с замученными украинцами. Также уже сотни детей были принудительно вывезены из Украины на территорию РФ.

14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же.

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