России нужно изобразить победу хоть где-нибудь.

Россия преувеличивает свои успехи на Бахмустком направлении.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска добились разве что ограниченных "достижений" на том участке линии фронта, которые дались им большой кровью и медленными темпами.

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Заявление кремлевской пропаганды об "успехах", вероятно, нацелено на поднятие боевого духа среди своих солдат, отмечают западные эксперты.

Кроме того, освещение ситуации под Бахмутом в таком ключе выгодно главе ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину, который взял личную ответственность за "победу" на Донбассе.

23 октября он заявил, что "вагнеровцы" продвигаются там на 100-200 м в день. Это, по его абсурдному утверждению, является нормальным темпом для современных достижений.

"Российские силы, вероятно, фальсифицируют заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе на фоне продолжающихся потерь на северо-востоке и юге Украины. Даже заявленная скорость наступления была бы неудачной для основных усилий в механизированной войне, и эти утверждения на самом деле преувеличены", - говорится в сообщении.

Ситуация под Бахмутом

Примерно 24 октября украинские силы отбили бетонный завод на восточной окраине Бахмута.

16 октября украинские военные представители заявили, что российские силы ложно утверждали, что за последние несколько дней захватили несколько городов недалеко от Бахмута, но украинские силы удержали свои позиции, отражая эти российские атаки.

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